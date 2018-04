Hand: le Paris SG en finale avec Nikola Karabatic

Le Paris SG, avec Nikola Karabatic de retour, s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France de handball en dominant Chambéry 27 à 24, dimanche en Savoie, et affrontera Nîmes pour le titre, le 5 mai à Bercy.

Karabatic s'était blessé le 22 mars, contre Nîmes justement, en Championnat de France. Sa reprise est une excellente nouvelle pour les Parisiens, à une semaine du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre les Polonais de Kielce. La star, âgée de 33 ans, n'a marqué qu'un but sur six tirs, mais aura un match de D1 mercredi à Cesson pour retrouver le rythme.

Les Nîmois s'étaient qualifiés samedi en créant la surprise devant leur public face à Montpellier, le leader du Championnat, 32 à 30.

Au Phare, le Paris SG a fait respecter la hiérarchie sans trop souffrir. Il n'a eu qu'un court instant de doute lorsque Chambéry est revenu à un but après un 5-0 (22-21) à un quart d'heure de la fin. Mais Uwe Gensheimer et Nedim Remili, auteurs de quatre buts, comme Luc Abalo et Mikkel Hansen, ont remis leur équipe sur les bons rails.

Les Parisiens essaieront de récupérer la Coupe de France qui leur échappe depuis deux ans. La tâche ne sera pas forcément facile face à Nîmes, l'une des rares équipes qui a réussi à les battre cette saison, en Championnat, à l'automne dernier. Au retour le mois dernier, ils n'avaient gagné que d'un but (30-29) à Coubertin.