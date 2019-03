Hand: le PSG face à Nantes pour faire un grand pas vers le titre

Le PSG reçoit Nantes à Coubertin jeudi soir (20h45) pour le choc de la 17e journée de Starligue, et peut faire un grand pas vers un cinquième titre consécutif de champion de France de handball.

En l'espace de quatre jours, les Parisiens vont affronter leurs deux principaux concurrents sur le plan national: Nantes en Championnat, et Montpellier dimanche en Coupe de France.

Toujours invaincus en Starligue, les joueurs entraînés par l'Espagnol Raul Gonzales n'ont laissé échappé qu'un seul point depuis le début de la saison, un match nul à Nîmes (28-28) lors de la 4e journée fin septembre.

Avant les fêtes de Noël, ils étaient passés tout près de la correctionnelle en déplacement à Nantes dans le Hall XXL de la Beaujoire, mais avaient réussi à s'en sortir in extremis 30 à 29.

"C'est un duel qui commence à faire parler dans notre sport. Paris est très fort. Le premier tournant s'est joué au mois de décembre à quelques secondes près", a expliqué l'entraîneur nantais, Thierry Anti en conférence de presse.

- "Un challenge énorme" -

A l'époque, le PSG était privé de sa star Nikola Karabatic, en phase de rééducation après son opération à un pied. Depuis, Karabatic est revenu et les Parisiens ont poursuivi leur domination nationale et continentale, en s'imposant notamment à Nantes 35 à 31 en Ligue des champions.

Ils caracolent en tête du classement avec trois points d'avance sur les Nantais et peuvent accroître cet avantage à six en cas de succès (deux points pour la victoire et un point de plus grâce à la différence particulière). Le tout à neuf journées du terme.

"Si on veut encore espérer avoir une petite chance d'être champion de France, il nous faut gagner à Paris, c'est un challenge énorme", a lucidement souligné Anti.

Qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions fin avril, les Parisiens ont un mois et demi pour se concentrer sur les objectifs nationaux. "Ça permet de bien nous préparer pour les deux Coupes et le Championnat", souligne le portier espagnol du PSG, Rodrigo Corrales.

Du côté du "H", la paire espagnole aux ailes composée de David Balaguer (à droite) et Valero Rivera (à gauche) est intenable depuis un mois, et la blessure du gardien Cyril Dumoulin, dont la saison s'est terminée au Danemark au Mondial lors du match pour la 3e place, a été compensée par les prestations d'Arnaud Siffert et la bonne arrivée de Kévin Bonnefoi.