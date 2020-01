Hand: les Bleus doivent "penser uniquement à l'Euro" pas aux JO, insiste Valentin Porte

L'équipe de France de handball doit "penser uniquement à l'Euro" (9-26 janvier) et ne pas se focaliser sur la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, sous peine de "se trouer" lors du rendez-vous continental, prévient son ailier droit Valentin Porte dans un entretien à l'AFP.

Les Bleus, qui affrontent la Serbie vendredi et le Danemark dimanche en préparation, doivent remporter le titre à l'Euro ou peuvent "se contenter" d'une défaite en finale s'ils y affrontent les Danois, déjà qualifiés en tant que champions du monde, pour se qualifier pour Tokyo. Sinon, il faudra passer par un TQO (tournoi qualificatif olympique) en avril à Paris-Bercy.

QUESTION: Comment abordez-vous les deux rencontres de Golden League face à la Serbie vendredi (20h45) et le Danemark dimanche (17h00)?

REPONSE: "C'est deux répétitions générales avant l'Euro dans une semaine. Il faut qu'on trouve les automatismes rapidement. On veut voir où on en est collectivement et physiquement pour régler les derniers détails. Honnêtement, l'important n'est pas le résultat. Si on gagne les deux matches et que derrière on se troue à l'Euro, ça n'aura servi à rien. Il faut aussi qu'on trouve du temps pour travailler le physique avant le début du Championnat d'Europe. On a déjà effectué plusieurs séances physiques ces derniers jours parce qu'on avait coupé un petit peu pendant les fêtes. On se concentre principalement sur l'explosivité pour répondre présent ce week-end et à l'Euro."

Q: Est-ce une bonne préparation avant d'entamer dès la semaine prochaine l'Euro face au Portugal, à la Norvège et à la Bosnie-Herzégovine?

R: "Le problème, c'est qu'on va jouer la Serbie et le Danemark qui sont deux équipes complètement différentes de notre premier adversaire, le Portugal. On ne va donc pas vraiment pouvoir se servir de ces deux matches pour préparer la rencontre face aux Portugais. On va se concentrer sur nous, avant tout, pour être le plus performant dès le début du Championnat d'Europe."

Q: L'objectif principal de ce mois de janvier reste-t-il de se qualifier aux Jeux olympiques de Tokyo ?

R: "Pour le moment, les Jeux olympiques on n'y est pas. On doit penser uniquement à l'Euro qui arrive très bientôt. On va essayer de gagner la compétition pour se qualifier directement pour le Japon, c'est clair. Mais chaque chose en son temps: si on pense aux JO, on va se mettre la pression et on risque de se trouer. Ça doit être l'Euro avant tout et en fonction de ce qu'il se passe, on pensera à ce qu'il faudra faire après."

Propos recueillis par Alexandre MARTINS LOPES