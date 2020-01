Hand: les Français au-dessous du Danemark avant l'Euro

A cinq jours du début de l'Euro en Norvège, les handballeurs français se sont inclinés face à la meilleure équipe du monde, le Danemark, 31 à 30, dimanche à Paris.

"Il y a encore un peu de boulot. C'est à ça que servait ce match, à nous montrer ce qu'il reste à bosser", a reconnu l'ailier Valentin Porte.

Les Français avaient écrasé une faible équipe de Serbie 40 à 26, vendredi à Metz dans leur premier match de préparation, et ils auraient aimé offrir aux 14.500 supporteurs de Bercy un succès de prestige sur les champions olympiques et du monde en titre.

"Ce n'est jamais plaisant de perdre, surtout à la maison. On a été trop sur courant alternatif et on a couru après le score", a commenté le pivot Ludovic Fabregas.

Le sélectionneur Didier Dinart avait décidé de continuer à tester deux formules de défense, étagée et à plat, et ses joueurs ont été en difficulté sur la première, moins habituelle, en première période (14-17 à la pause).

"Les Danois sont tellement précis que c'est normal qu'ils aient trouvé des failles. Ça nous servira pour la suite. Dans l'intensité c'était bien, c'était un bon match de handball, il n'y a rien d'alarmant", a assuré Porte.

- "Choix cornélien" dans les buts -

Les Bleus ont aussi montré de belles choses. Ils sont revenus plusieurs fois à égalité au score, après avoir accusé jusqu'à 4 buts de retard, grâce aux buts du jeune Elohim Prandi (5) et de Dika Mem (7), et aussi grâce aux arrêts de Wesley Pardin, entré en seconde période.

Dans la cage, Dinart va devoir faire "un choix cornélien", selon ses propres mots, entre l'Aixois et le Chambérien Yann Genty, qui avait été très bon contre les Serbes. De quoi remettre en cause le statut de N.1 de Vincent Gérard (1 arrêt en une mi-temps dimanche)? "Non", a tranché le sélectionneur, car le néo-Parisien "a fait ses preuves au niveau international".

Il faudra enlever un autre nom pour aboutir à la liste des 16 qui sera annoncée lundi matin à la maison du handball à Créteil. Il devrait s'agir de l'Aixois Nicolas Claire, qui n'a pas du tout été utilisé contre le Danemark.

Les Bleus prendront l'avion mercredi pour Trondheim où ils commenceront l'Euro vendredi contre le Portugal, une des nations en progrès dans le concert européen. Le champion d'Europe sera directement qualifié pour les Jeux de Tokyo.