Hand: les Françaises sauvent l'essentiel

Bousculées par les Suédoises, les Françaises ont sauvé l'essentiel en arrachant un match nul 21 à 21, dimanche à Nantes, qui leur permet de garder leur destin en main à l'Euro.

Les Bleues iront en demi-finales vendredi à Paris-Bercy si elles battent la Serbie dans leur dernier match de poule, mercredi, quels que soient les résultats des autres rivaux.

Mais que ce fut dur! Les championnes du monde n'ont jamais été en tête au score et ont accusé jusqu'à quatre buts de retard face à des Suédoises qui n'avaient pas abdiqué, même si elles arrivaient avec deux défaites au compteur.

"Ce match, on peut le perdre dix fois!", a reconnu la patronne de la défense, Béatrice Edwige.

Dominées en première période (11-14), les Françaises ont resserré leur défense au retour des vestiaires, mais elles se sont heurtées à une gardienne euphorique, Filippa Idehn (14 arrêts dont 7 de suite pendant ce laps de temps), brestoise cette saison comme l'autre pièce-maîtresse de la Suède, la demi-centre Isabelle Gullden (6 buts). Laura Glauser n'étant pas en reste dans l'autre cage, aucun but n'a été marqué pendant dix minutes!

- "Ce point va nous mener loin" -

Les championnes du monde ont finalement recollé grâce à deux buts de la jeune Orlane Kanor (4 au total) et auraient même pu réussir le hold-up en fin de match dans une grande ambiance. Malgré le report du match d'un jour à cause d'une manifestation de "gilets jaunes" samedi, le Hall XXL était bien plein (7.241 spectateurs).

Le sentiment général dans le camp français était le soulagement. "Il ne faut pas être trop gourmand. On a été fragile en défense en première mi-temps et on a manqué de fluidité en attaque. On était dans une réussite exceptionnelle au tir depuis trois matchs et il fallait bien redescendre de notre nuage", a reconnu le sélectionneur Olivier Krumbholz.

Beaucoup moins convaincantes dans le jeu que face à la Slovénie, au Monténégro et au Danemark, les Bleues ont montré qu'elles étaient fortes mentalement.

"On n'a pas été bonne et on a manqué d'efficacité. On a été dans un jour sans au niveau des duels tireuses-gardienne, a admis Béatrice Edwige. Mais je suis pleine d'optimisme quand je vois comment on a su réagir alors qu'on a été menée tout le temps. On en a encore dans le cœur. Je suis sûre que ce petit point va nous emmener très loin".