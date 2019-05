Hand: Metz s'offre une nouvelle finale avant le Final Four

Les handballeuses de Metz se sont offert une nouvelle place en finale du Championnat de France de handball, huit jours avant de participer à leur premier Final Four à Budapest, en balayant Nantes 33 à 22, en demi-finale retour, vendredi aux Arènes.

Les Messines, déjà victorieuses à l'aller de quatre buts (28-24) en Loire-Atlantique, affronteront Brest (comme l'année dernière) ou Nice. Ces deux équipes se disputeront le deuxième ticket dimanche. Le club breton a un but d'avance après le premier match.

Metz n'a laissé aucune place au suspense, menant déjà 10 à 3 après un quart d'heure de jeu. A la pause, l'écart était de huit buts (20-12).

La Serbe Ekaterina Levsha a fini meilleure buteuse avec 6 buts, devant Grâce Zaadi, Laura Flippes et Orlane Kanor (4 buts), trois des huit Messines championnes d'Europe des nations avec les Bleues en décembre.

"Ça fait plaisir de faire ce match avant l'événement de la semaine prochaine. Ça nous met sur de beaux rails pour le préparer dans les meilleures conditions", a déclaré Béatrice Edwige, pivot de l'équipe, au micro de BeinSports.

Triple tenant du titre, le club lorrain est en quête de son 23e sacre en championnat. Il sera en Hongrie la première équipe française à un Final Four féminin.

Les "Dragonnes" ont maintenant toute une semaine pour peaufiner leur forme avant la demi-finale contre les Russes de Rostov.

"On ne voulait pas trop en parler jusqu'à maintenant et faire les choses dans l'ordre, mais maintenant ça y est. C'est l'événement de toute une carrière pour chacune de nous. Y participer, c'est déjà énorme. On va s'entraîner dès demain matin et on va se mettre en ordre de bataille", a ajouté Edwige.