Hand: Michaël Guigou, ailier emblématique des Bleus, signe à Nîmes jusqu'en juin 2021

L'ailier gauche emblématique de l'équipe de France de handball Michaël Guigou (37 ans) évoluera avec Nîmes à partir de la saison prochaine et jusqu'en juin 2021, a annoncé le club gardois dans un communiqué vendredi soir.

Double champion olympique, quadruple champion du monde et triple champion d'Europe avec l'équipe de France, Guigou est arrivé à Montpellier en 1999, et a remporté la Ligue des champions à deux reprises (2003 et 2018) avec le MHB, qui a refusé, en janvier, de prolonger son contrat comme joueur au-delà de juin 2019.

"Ce vendredi 22 janvier restera un jour historique" pour le club avec l'arrivée "d'un des meilleurs joueurs" de handball, s'est enthousiasmé l'Usam dans un communiqué.

Cette signature à Nîmes permettra à Guigou de jouer et s'entraîner dans le Gard, sans être obligé de déménager, puisque la ville n'est qu'à une cinquantaine de kilomètres de Montpellier.

La très longue histoire de 20 ans entre le MHB et Guigou se terminera donc le 5 juin, après un dernier match de Championnat contre Pontault à domicile au palais des sports René Bougnol.

Le joueur le plus capé du club avait lancé une virulente charge contre la direction du MHB il y a deux semaines, voyant dans le refus d'une prolongation une "injustice" et "une attitude affligeante, voire pathétique à l'égard des anciens qui ont contribué au destin du club".

En janvier, en plein Mondial en Allemagne auquel Guigou participait, le MHB avait annoncé qu'il ne prolongerait pas d'une saison le contrat de son ailier, précisant que son avenir au club passait par un poste d'entraîneur des jeunes à l'académie.

Guigou a souvent répété qu'il souhaitait continuer sa carrière de joueur avec l'équipe de France jusqu'aux Jeux olympiques de Tokyo à l'été 2020.

Avec le MHB, champion d'Europe en titre, il disputera dimanche (19h00) un match capital dans l'Arena Sud de France contre Barcelone en Ligue des champions, pour tenter de se qualifier pour la phase finale après un début de campagne européenne catastrophique.