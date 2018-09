Hand: Montpellier contre la surprise Saint-Raphaël en finale du tournoi des champions

Montpellier et Saint-Raphaël se disputeront le premier titre de la saison de handball au Trophée des champions, dimanche à Montbéliard (16h00), dans une finale dont le Paris SG sera le grand absent.

En demi-finale, les Parisiens ont subi un revers inattendu dès leur premier match officiel de la saison face à Saint-Raphaël, 26 à 25, en s'effondrant en fin de rencontre.

Dans la deuxième affiche, on a eu recours à une série de jets de sept mètres (4 à 2) pour départager Montpellier et Nantes, le tenant du titre, dans un "remake" de la dernière finale de la Ligue des champions extrêmement serré, qui s'est soldé par un match nul 29 à 29.

La défaite parisienne est un petit avertissement pour le nouvel entraîneur, l'Espagnol Raul Gonzalez, même s'il n'y a bien sûr pas de conclusion définitive à tirer. Le PSG avait déjà perdu ce Trophée l'an passé (contre Nantes en finale) sans conséquences pour la suite.

"On a eu un trou noir. On n'a plus marqué et ça nous a été fatal. On s'est battu tous seuls. Le scénario est très frustrant. Tout n'est pas encore en place, je ne sais pas si c'est physique. Tout n'a pas été négatif mais il y a encore beaucoup de choses à bosser", a reconnu le pivot Luka Karabatic au micro de BeinSport.

Menant 25-21 à la 56e minute, les quadruples champions de France en titre semblaient se diriger vers une victoire aisée. Mais tout s'est déréglé et les Varois ont enchaîné cinq buts en moins de cinq minutes, le dernier par Raphaël Caucheteux (son sixième au total) à la sirène.

- Nantes perd son titre -

Les Raphaëllois, quatrièmes du dernier championnat, ont eu le mérite de ne jamais renoncer. "Ca révèle notre état d'esprit depuis le début de la préparation", a dit l'international Adrien Dipanda, reconnaissant avoir réussi un "hold-up". Saint-Raphaël a disputé la rencontre avec un effectif diminué de trois joueurs à cause d'un problème administratif.

Dans la deuxième demi-finale, Nantes a perdu son titre faute d'avoir su profiter d'une situation de double supériorité numérique dans la dernière minute. Les Nantais ont au contraire concédé un pénalty qui a permis à Vid Kavticnik d'égaliser à la sirène.

Le match avait été très accroché, comme souvent entre ces deux équipes qui se connaissent par coeur. Montpellier a eu à un moment cinq buts d'avance en début de seconde période avant de se faire reprendre puis dépasser.

Valentin Porte a été le meilleur buteur du MHB avec 9 buts et Kiril Lazarov le plus efficace côté nantais (5), mais ce sont les deux gardiens qui se sont le plus mis en valeur, Cyril Dumoulin (21 arrêts) pour le H et Vincent Gérard (17) pour les Montpelliérains.

Montpellier jouera sa première finale du Trophée des champions depuis sa victoire en 2011. Ce sera la deuxième de Saint-Raphaël, battu par Paris en 2015.