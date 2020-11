Hand: Montpellier s'en sort à Tremblay, Nîmes déroule à Ivry

Les handballeurs montpelliérains sont parvenus à s'imposer à Tremblay (31-30) samedi en fin d'après-midi pour le compte de la 9e journée du Championnat de France, et remontent à la 3e place au classement.

Montpellier compte dix points après six matches (quatre victoires et deux matches nuls), soit un point de moins que Limoges (trois matches de plus au compteur) et six de moins que le Paris SG, leader de Starligue avec huit victoires en autant de matches joués, dont le match face à Chartres prévu samedi a été reporté.

La saison de Starligue est fortement perturbé par la pandémie de Covid-19, avec de très nombreux matches reportés. Sur les 72 matches au programme des neuf premières journées, 54 ont été disputés jusqu'à présent.

Samedi, les joueurs de Patrice Canayer ont raté leur première période, accusant un retard de quatre buts contre Tremblay (16-12) à la pause. Ils ont connu un gros passage à vide d'une dizaine de minutes après le premier quart d'heure de jeu, passant d'une avance de deux buts (10-8) à un retard de quatre buts (15-10).

"En première mi-temps, le problème n'était même pas tactique, au niveau et l'engagement et de l'état d'esprit, il n'y avait pas photo entre les deux équipes, ça se voyait sur le banc et sur le terrain. On a su se reprendre en seconde période", a commenté Yanis Lenne, ailier droit de Montpellier, au micro de la LNH.

En seconde période, les Héraultais ont pu repasser devant grâce à Lenne (7 buts) et Valentin Porte (6 buts), tous les deux à 100% au tir. Ils évitent ainsi une deuxième contre-performance de suite en Championnat, après le nul concédé la semaine dernière à domicile contre Cesson-Rennes (28-28).

De son côté, Nîmes s'est imposé sans problème à Ivry (33-25), et affiche neuf points au compteur en huit matches joués.