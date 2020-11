Hand: Montpellier, toujours invaincu en Starligue, domine Saint-Raphaël

Les handballeurs montpelliérains, d'abord dominés, ont fini par largement s'imposer face à Saint-Raphaël 29-21 jeudi soir, pour leur retour à la compétition après un mois d'arrêt, dans un match en retard comptant pour la 6e journée du championnat de France.

Après ce résultat, les joueurs de Patrice Canayer sont toujours invaincus dans le Championnat de France, avec trois victoires et un match nul. Ils remontent, malgré leur trois matches en retard, à la troisième place (7 pts). Depuis le début du championnat, seuls Paris, leader, et Limoges (2e) ont pu disputer tous leurs matches.

Jeudi soir dans leur salle de Bougnol à huis clos, les Montpelliérains ont joué leur premier match depuis le 11 octobre et le nul concédé contre Nantes. Ensuite, les Héraultais étaient à l'arrêt après de nombreux cas de Covid-19 détectés au sein de l'effectif et comptaient toutes compétitions confondues six matches de retard.

Saint-Raphaël a résisté aux assauts du MHB et tenu pendant les 25 premières minutes (9-9, 25e), mais des déchets dans la réalisation offensive, tels qu'un tir à côté, une perte de balle, ou encore une exclusion temporaire de Johannes Marescot ont permis aux Montpelliérains de faire le break juste avant la pause (13-10).

Puis au fil de la seconde période, les coéquipiers de Melvyn Richardson, co-meilleur buteur du MHB avec Julien Bos (4 buts chacun), n'ont cessé de creuser progressivement l'écart, atteignant à plusieurs reprises jusqu'à sept longueurs d'avance.

Les Raphaëlois Drevy Paschal (6 buts) et Arthur Vigneron (5 buts), meilleurs buteurs de la rencontre, n'auront pas suffi face à Marin Sego et ses 16 arrêts.

Saint-Raphaël, avec un match en retard, reste à la 8e place, à trois points du podium.

Montpellier prépare désormais la réception de Cesson-Rennes, samedi pour un match de Championnat de France de la 8e journée.

Dans le cadre de cette même journée, Chartres reçoit Ivry et Toulouse se déplacera chez le surprenant promu Limoges, deuxième au classement, vendredi.

./bds/cp/dif