Hand: Paris prend le large à Chambéry

Le Paris Saint-Germain a pris le large en tête du Championnat de France de handball en s'imposant très largement jeudi, 30 à 21, à Chambéry et file vers le titre à huit journées de la fin.

Invaincus (17 victoires, 1 nul), les Parisiens possèdent six points d'avance sur Montpellier et sept sur Nantes, qui devraient toutefois revenir à cinq samedi après le dernier match décalé de la 18e samedi contre la lanterne rouge Pontault.

C'est dire qu'il faudrait que le PSG perde au moins trois matchs d'ici à la fin de la saison pour qu'un cinquième titre consécutif, le sixième en sept ans, lui échappe. Un scenario fort improbable, même si le PSG aura quelques rendez-vous délicats à négocier, des déplacements à Aix et à Saint-Raphaël, la réception de Nîmes et de Montpellier.

Le voyage à Chambéry, cinquième du classement, en était un aussi, même si les Savoyards restaient sur dix défaites contre Paris toutes compétitions confondues depuis 2014. Les Parisiens, qui venaient juste de gagner leur troisième Coupe de la Ligue consécutive dimanche contre Montpellier, l'ont maîtrisé avec une aisance impressionnante.

"Chambé" n'a fait illusion qu'en tout début de rencontre, le temps de mener 3 à 1 (4e minute). Mais la réaction parisienne a été fulgurante (7 à 1) et a mis fin suspense.

A la mi-temps, Paris menait 16-10 grâce à l'Allemand Uwe Gensheimer et au Norvégien Sander Sagosen et aux arrêts de l'Espagnol Rodrigo Corrales (17 arrêts) derrière une défense hermétique. La promenade s'est poursuivie au retour des vestiaires avec Luc Abalo dans le rôle de finisseur (5 buts).

"On a fait un match extrêmement sérieux dans une configuration particulière avec une défense étagée. On a suivi notre plan de jeu et on les a mis en difficulté. On voulait frapper un grand coup en gagnant ici ce soir après le résultat de Montpellier hier", a commenté le pivot Nikola Karabatic au micro de BeIN Sports.

Les Montpelliérains se sont inclinés à la surprise générale à domicile contre Ivry, un mal-classé, 32 à 30.