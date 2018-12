Hand: pour Camille Ayglon il y a un "véritable enjeu à neutraliser Vyakhireva""

Réussir à "neutraliser Anna Vyakhireva", auteure de 13 buts pour la Russie en demi-finale contre la Roumanie, sera l'un des principaux enjeux pour les handballeuses françaises dimanche en finale de l'Euro-2018 à Paris-Bercy, a estimé samedi l'arrière droite Camille Ayglon.

Q: Quel est le sentiment qui prédomine au sein de l'équipe au lendemain de cette qualification pour la finale?

R: "On n'est pas du tout rassasiées, on a envie d'aller chercher ce titre européen. C'est en discutant ce matin avec les filles que j'ai réalisé qu'en fait c'était déjà historique d'être en finale d'un Championnat d'Europe pour l'équipe de France féminine. Mais en fait, on n'avait pas réalisé, parce que l'objectif c'est d'être sur la première marche du podium demain soir. Après, je suis vraiment fière de ce que l'on a déjà fait. Quand on est favorites d'un Euro à la maison, avec la pression que cela représente malgré tout, en étant championnes du monde en titre, on savait que l'on était très attendues, et on a réussi à être très stables, même en ne commençant pas de la meilleure des façons contre la Russie il y a presque deux semaines (défaite 26-23 en match d'ouverture). Ça montre bien la force de caractère de notre équipe."

Q: Sur quel élément pourrait se jouer la finale contre la Russie?

R: "Je pense qu'il y a un véritable enjeu à neutraliser Anna Vyakhireva en premier lieu. On avait réussi à le faire en première période dans le match de groupe, mais en seconde période elle nous a encore joué des tours. C'est une vigilance de tous les instants face à cette joueuse exceptionnelle, il faut le reconnaître. Après, il y aura aussi une équipe en face d'elle, il faudra que l'on réussisse à résoudre ce premier gros problème collectivement."

Q: Ce sera la deuxième finale consécutive pour l'équipe de France féminine. Qu'est ce qui a changé pour trouver une telle régularité?

R: "Je pense que c'est la stabilité globale que l'on continue à avoir match après match. L'année dernière on était montées en puissance, en attaque aussi mais c'était la défense qui nous amenait la stabilité, comme ça l'est historiquement pour l'équipe de France féminine. Aujourd'hui, si l'on regarde le match contre les Pays-Bas, défensivement en première période on n'était pas si bien placé que ça, mais la stabilité était là en attaque. Trouver de la stabilité des deux côtés du terrain, quoi qu'il arrive, ça nous rend vraiment encore plus fortes."

Propos recueillis en point presse.