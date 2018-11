Hand Starligue: souverain à Cesson, Paris met la pression

Le Paris SG s'est facilement imposé à Cesson-Rennes 29 à 19 mercredi soir pour le compte de la 11e journée du Championnat de France de handball, et met la pression en tête sur Chambéry et Nantes qui jouent jeudi.

Les Parisiens ont dominé de bout en bout la rencontre pour signer leur 10e victoire, pour un seul match nul. Avec 19 points, les quadruples champions de France en titre reviennent à égalité avec Chambéry.

Le PSG a pu compter sur ses trois arrières, le Croate Luka Stepancic, le Français Nedim Remili à droite, et le Danois Mikkel Hansen à gauche, meilleurs gâchettes parisiennes en Bretagne (7 buts pour Hansen, 5 pour Remili et 4 pour Stepancic).

Nîmes est allé chercher de son côté une victoire à Dunkerque (27-25), et colle au PSG et à Chambéry avec 19 points, mais compte un match en plus.

Les deux affiches de cette 11e journée se disputeront jeudi: Chambéry, renaissant leader et seul club invaincu avec le PSG, reçoit le champion d'Europe Montpellier (5e, 15 points), alors que Nantes (4e, 18 points) se déplace à Saint-Raphaël (6e, 12 points).