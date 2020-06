Handball: 1er tour abordable pour les Bleues à l'Euro-2020

L'équipe de France de handball, tenante du titre, a hérité d'un 1er tour abordable à l'Euro-2020 (3-20 décembre en Norvège et au Danemark) avec le Danemark, le Monténégro et la Slovénie, à l'issue du tirage au sort effectué jeudi.

Sacrées pour la première fois de leur histoire en 2018 à domicile, les Bleues devront surtout se méfier des Danoises, qui évolueront à la maison et avaient précipité en 2019 l'élimination de la France au 1er tour du Mondial en s'imposant lors du dernier match de poule (20-18).

Le Monténégro, 5e des Championnats du monde, ne sera pas non plus à sous-estimer.

Si les Bleues arrivent à s'extraire de leur groupe (les trois premières équipes seront qualifiées et les résultats du 1er tour seront conservés), les choses se corseront à partir du Tour principal où elles pourraient se frotter à la Russie, championne olympique en titre et finaliste du dernier Euro, et l'Espagne, vice-championne du monde.

"Nos adversaires sont des équipes solides, a réagi Olivier Krumbholz, le sélectionneur de l'équipe de France. Il faut s'attendre à trois matches qui vont se tenir et où le résultat dépendra de très peu de choses. Le petit avantage pour nous, c'est que si nous nous qualifions, nous resterons à Herning (centre du Danemark) pour le deuxième tour. Nous avons envie de reprendre notre parcours. Je pense que les joueuses sont en pleine forme, tout le monde attend de se retrouver dès le mois de septembre pour repartir en étant conquérant".