Handball: pour Krumbholz, des Bleues "en pleine confiance et pleine possession" de leurs moyens

Les handballeuses françaises abordent la demi-finale de l'Euro-2018 contre les Pays-Bas "en pleine confiance et pleine possession de leurs moyens", a assuré jeudi le sélectionneur Olivier Krumbholz, se méfiant toutefois des Néerlandaises, dont l'inconnue reste l'état de forme de Nycke Groot.

Q: Que vous inspirent les Pays-Bas, votre adversaire en demi-finale?

R: "J'ai vu quelques images. Elles se sont quand même merveilleusement bien réorganisées avec les problèmes qu'elles ont rencontrés. La grande question, c'est de savoir si Nycke Groot (demi-centre qui n'a pas joué le dernier match de groupe, NDLR) va jouer et dans quel état. Je pense qu'elle va jouer, je l'espère pour elle. C'est elle qui oriente le jeu, et c'est toujours plus difficile de contrer une équipe lorsqu'il y a une joueuse exceptionnelle à la mène et dans la passe. Elles ont largement mérité leur qualification. J'espère voir un beau match de handball, je trouve que ça joue beaucoup trop dur sur certains matches. Il y a des contacts à la limite de la violence et c'est inacceptable. J'ai bon espoir que ce match-là sera très engagé, mais se déroulera dans un bon esprit."

Q: L'absence de la Norvège rebat-elle les cartes, avec quatre demi-finalistes qui n'ont jamais été titrés au niveau européen?

R: "Sans faire de fausse modestie, si j'avais du marquer les quatre demi-finalistes, j'aurai mis la Russie, les Pays-Bas, la France et la Norvège. Il manque la Norvège qui s'est oubliée en première semaine. Elle est crainte par tout le monde, surtout quand elle joue comme elle l'a fait contre les Pays-Bas. On aime beaucoup nos amis norvégiens, on a un peu mal au coeur pour eux, mais pas beaucoup quand même."

Q: Vous allez jouer devant 15.000 spectateurs à Bercy. Qu'attendez-vous du public?

R: "Il y avait une ambiance fantastique à Nantes, il faut le souligner. Là, ce n'est que de la pression positive. On a pris notre part de responsabilité pour ramener l'équipe de France dans le dernier carré, c'était très important pour l'organisation. Quand on organise une grande compétition, l'important ce n'est pas de la gagner, mais c'est d'arriver dans le dernier carré. Ca va être la fête et si le public est aussi chaud qu'il l'était à Nantes, il va nous porter et nous donner des ailes. On est rodé à ce type de moments, on travaille beaucoup, on ne s'éparpille pas. On est concentré sur ce que l'on a à faire. Les joueuses sont dans une dynamique très positive. L'équipe de France sera là et elle aborde ce dernier week-end en pleine confiance et pleine possession de ses moyens."

Propos recueillis en conférence de presse.