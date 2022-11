Harcèlement moral parmi les pompiers de Moselle: la CGT porte plainte

La CGT a porté plainte contre le responsable des pompiers de Moselle, après trois tentatives de suicide et des plaintes pour harcèlement moral déposées par six salariés depuis un an, a-t-on appris mercredi auprès du syndicat.

La plainte pour "mise en danger de la vie d?autrui" et "non-assistance à personne en danger" vise le président du conseil d?administration du Service départemental d?incendie et de secours (SDIS) de la Moselle. Elle dénonce "une ambiance pesante et des comportements archaïques, d?un autre temps, à cause de petits chefs", a expliqué à l?AFP un membre du bureau de la CGT.

A l?automne dernier, six salariées avaient déjà déposé plainte contre une responsable administrative et financière du SDIS de la Moselle pour "harcèlement moral", "parce qu?elles subissaient des brimades", a indiqué le syndicaliste.

Deux d?entre elles ont fait une tentative de suicide, en décembre et en juin dernier, alors qu?une troisième salariée, pharmacienne, a également tenté de mettre fin à ses jours la semaine dernière.

Elle a depuis déposé plainte, "à sa sortie de l?hôpital", a assuré le représentant de la CGT.

"Nous demandons à savoir qui sont les responsables : ça n?est pas le comportement de quelques personnes, c?est un véritable système", accuse le syndicaliste, qui affirme avoir alerté la direction "depuis 2005".

La direction du SDIS, jointe par l?AFP, a expliqué avoir "pris un certain nombre de dispositions pour assurer le meilleur service à ses agents, depuis les premières plaintes déposées".

"Nous avons fait en sorte que les plaignants n?aient plus de contact avec les personnes mises en cause et, depuis juin dernier, nous nous sommes attachés les services d?une société spécialisée dans l?analyse du comportement au travail", a expliqué le colonel Bernard Franoz.

"Nous connaîtrons les premiers axes de réflexion lors d?une réunion du CHSCT, le 14 septembre prochain", a-t-il poursuivi, date jugée trop tardive par les syndicats, qui ont réclamé à trois reprises, en vain, la tenue d?une réunion sur le champ.

Le SDIS de Moselle compte 800 professionnels et 4.300 sapeurs-pompiers volontaires.