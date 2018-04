Herman De Croo fête ses 50 ans de carrière parlementaire

(Belga) Le parlement flamand a rendu mercredi hommage aux 50 années de carrière parlementaire de Herman De Croo. Elu sans discontinuer depuis 1968, tour à tour ou tout à la fois député, bourgmestre, ministre, président de parti ou encore président de la Chambre, le libéral flamand a proposé de créer un séminaire destiné aux jeunes en politique.

La carrière parlementaire moyenne compte aujourd'hui de 8 à 9 années, une période trop courte selon M. De Croo. "C'est beaucoup trop bref. Les politiques doivent être motivés et engagés. Je pense que c'est quelque chose que je peux leur apporter. Les nouveaux politiciens ne savent plus comment ils doivent s'adresser au citoyen. Soyez juste, ne trompez pas l'électeur", a-t-il commenté. Depuis 1830, à part lui, seuls six hommes politiques -tous nés au 19e siècle- ont connu une carrière aussi longue. M. De Croo peut se targuer de la participation à 40 élections et ne compte pas en rester là, même s'il n'a plus l'intention d'être élu. "Cette année, je serai à nouveau sur les listes communale et provinciale, et aussi l'année prochaine pour les élections fédérales et flamandes mais cette fois-ci sans l'ambition d'être élu. Je le ferai pour soutenir le parti. Mon problème, c'est naturellement que je cours le risque d'être élu peu importe ma place sur la liste. Dans ce cas, nous devrons trouver quelque chose car je ne veux pas décevoir l'électeur", a-t-il dit. (Belga)