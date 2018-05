Histoire hallucinante dans les Alpes: Max confie sa fille à un moniteur de ski et ne s'attendait pas à la retrouver là...

Cette histoire hallucinante s'est passée dans les Alpes. Max, un père de famille décide de partir skier avec sa fille de 7 ans. Il la laisse entre les mains de l'école de ski de la Plagne et s'en va tout seul. À un moment donné, il entend des cris depuis le télésiège et se dit que quelqu'un est en danger....

Il skie jusqu'au télésiège pour aider la personne et raconte la suite: "Je me suis aperçu qu'il s'agissait de ma fille. Elle

était retenue par une personne qui était assise sur le télésiège. C'était un adulte qui essayait de récupérer ma fille entre son

anorak et son dossard. Il l'attrapait et était en train de l'étrangler. J'entendais ma fille crier: "Je peux pas respirer, je peux pas respirer". Et donc on a demandé à cette personne de la lâcher. Elle est tombée bien droite, au minimum à 6 mètres de hauteur."

"Je l'ai rattrapée au vol. Un coup de chance inouï. J'étais en état de choc: Avoir son enfant de 7 ans qui tombe dans le vide et devoir rattraper sa propre fille, c'est abominable. Quand je parle de chance, on peut même parler de miracle", explique-t-il ce matin sur Bel RTL.