L'ancien président François Hollande revient sur l'étalement de sa vie privée au grand jour: "C'est douloureux"

A l'occasion de la 800e émission de Pascal Vrebos, François Hollande était sur le plateau de RTL TVI ce dimanche.

Il a été à la tête de l'Etat français de 2015 à 2017. François Hollande était l'invité de Pascal Vrebos ce 12 janvier. L'ancien président français est notamment revenu sur la difficulté de préserver sa vie privée lorsque l'on est élu à la tête de l'Elysée.

Pascal Vrebos : On dit parfois que la présidence française est encore plus que la monarchie belge. Vous êtes-vous parfois senti dans le rôle d'un Roi "François II", puisqu'il y avait eu François Ier avec Mitterand?

François Hollande: Sur le plan des compétences et des pouvoirs, la comparaison va du côté de la présidence de la République française. Mais sur le plan de la longévité, la présidence ne dure pas forcément longtemps. On est président pleinement, avec des compétences y compris de faire intervenir des forces à l'étranger (le bouton nucléaire, la dissuasion) mais on est président en sachant que cela va être court. Cinq ans c'est très peu.

PV: Est-ce que parfois vous n'aviez pas le sentiment que ce pouvoir pourrait durer tout le temps?

FH: Ça c'est une illusion. Le président est un citoyen élu par les Français (...) mais il doit toujours rester au contact du peuple français.

PV: Vous avez voulu être un président "normal". Est-ce possible avec une fonction aussi symbolique?

FH: La fonction est exceptionnelle. Mais le président doit toujours comprendre et saisir ce qu'est le peuple français, et on le voit, ce n'est pas un peuple facile (sourires).

PV: Moi, j'aurais pu rejoindre mon amoureuse à moto. Mais vous, sans protection, c'est impossible.

En janvier 2014, Closer avait publié des photos du chef de l'Etat à scooter, casque sur la tête, rejoignant l'actrice et réalisatrice Julie Gayet.

FH: (Sourires) Le président a toujours une protection quelle que soit la situation. Les chefs de gouvernement en Europe n'ont pas les mêmes conditions de sécurité et de vie. Le président français vit dans un palais, l'Elysée. C'est très difficile de s'échapper. Or tout président de la République française a eu, à un moment, ce besoin d'aller marcher.

PV: Pourquoi vos services vous ont abandonné sous une météo déchaînée? Il n'y a pas de parapluie à l'Elysée?

Pascal Vrebos fait notamment allusion à ce 25 août 2014 durant lequel François Hollande avait participé à une cérémonie à l'Île de Sein. Il avait dû prononcer un discours sous une pluie battante. Les Français avaient alors découvert un président trempé, sans le moindre parapluie.

FH: Il ne faut pas qu'il y ait de parapluie parce que le président ne peut pas être différent de ceux qu'il visite. Je vais prendre un exemple. J'étais sur l'Ile de Sein, en Bretagne, et je devais rendre hommage à ces combattants partis rejoindre le général de Gaulle en 1940. Il pleuvait, une grêle s'abattait sur nous. Ils n'étaient pas protégés et moi j'aurai eu besoin d'un parapluie?

PV: Vous êtes un homme pudique, vous livrez rarement vos sentiments. Et là en tant que président, votre vie privée est étalée au fil d'un tweet. Comment avez-vous vécu cet étalage?

FH: Les choses ont beaucoup changé avec les réseaux sociaux. Il n'y a plus d'intimité. C'est douloureux car la vie familiale justifie une protection. Au début, j'ai souhaité vivre dans mon appartement mais c'était impossible. J'étais épié, regardé et il y avait des conditions de sécurité. Le président de la République française n'a plus de vie privée, il est entièrement dédié à sa fonction.

PV: Sort-on indemne de ce pouvoir suprême ?

FH: Non, mais on sort plus grand que l'on est par la fonction occupée. Il faut accepter les servitudes d'une fonction éminente.