Hommage à Samuel Paty: "Liberté" de Paul Eluard récité par 21 artistes "contre l'obscurantisme"

"A toutes celles et tous ceux qui défendent la liberté" : JoeyStarr, Richard Berry, Elsa Wolinski, Julie Gayet et Thomas Dutronc, parmi 21 personnalités, récitent le poème "Liberté" de Paul Eluard dans un clip en hommage aux enseignants, "héros du quotidien de nos enfants de la République".

A l'initiative du collectif artistique et solidaire Music4heroes créé lors du premier confinement, ce clip au format adapté aux smartphones est mis à la disposition des enseignants et de leurs élèves "pour échanger, réfléchir et rendre hommage à Samuel Paty".

"Sur mes cahiers d’écolier, Sur mon pupitre et les arbres, Sur le sable sur la neige, J’écris ton nom (…) Et par le pouvoir d’un mot, Je recommence ma vie, Je suis né pour te connaître, Pour te nommer, Liberté" : reprenant chacun un couplet du poème de Paul Eluard, la journaliste Marie Drucker, les actrices Léa Seydoux, Ana Girardot, Alysson Paradis, l'urgentiste Patrick Pelloux, l'animateur Jarry et l'humoriste Stéphane de Groodt, participent aussi à ce clip disponible sur www.music4heroes.live.

En mars dernier, ce collectif d'artistes s'était mobilisé pour Médecins du Monde.

"Le 16 octobre était sauvagement assassiné un hussard de la République dans l’exercice de sa vocation (...). Face à l'obscurantisme, nous refusons le silence. Face aux pressions qu’ils endurent chaque jour, nous souhaitons dire notre soutien aux enseignants de notre pays", souligne Music4heroes.