Hommage aux victimes à Nice, deux ans après l'attentat

(Belga) Deux ans après l'attentat du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais, le Premier ministre Edouard Philippe a participé samedi à Nice à un hommage aux 86 personnes tuées.

Le chef du gouvernement français a détaillé à cette occasion des mesures pour améliorer l'indemnisation et la reconstruction post-traumatique. Il a souligné le travail des forces de l'ordre dont l'action "souterraine contre le terrorisme a permis de déjouer 25 projets d'attentats depuis le mois de janvier 2017" en France. M. Philippe a aussi évoqué le projet de créer "un juge de l'indemnisation des victimes d'actes terroristes". Des représentants des associations de victimes ont également fait partager leur émotion, et appelé de leurs voeux la création à Nice d'un mémorial et centre de recherche. Dans la matinée, une cérémonie interreligieuse avait été organisée sur la promenade des Anglais, avant que les proches déposent une rose blanche au pied du mémorial provisoire installé dans les jardins d'un musée. La journée d'hommage devait se prolonger dans la soirée par un concert de l'Orchestre philharmonique de Nice, suivi d'un lâcher de 86 ballons et l'illumination d'autant de faisceaux sur la promenade des Anglais. Selon le dernier bilan communiqué par le Fonds de garantie qui indemnise les victimes, l'attentat du 14 juillet 2016 a fait, outre les 86 personnes tuées, 206 blessés et 1.360 personnes traumatisées. Commis à l'issue du feu d'artifice marquant la fête nationale par un Tunisien installé à Nice, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, abattu au cours de l'attaque, l'attentat avait été revendiqué par le groupe Etat islamique. (Belga)