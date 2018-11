Horreur en France: un élève de 11 ans saute d'un pont après avoir reçu deux heures de colle

Un garçon de 11 ans a mis fin à ses jours jeudi à la sortie du collège après avoir reçu deux heures de colle, en se jetant du haut d'un pont, à Beausoleil (Alpes-Maritimes) près de Monaco, a appris l'AFP samedi auprès du parquet de Nice.

"Le garçon, comme d'habitude, se dirigeait avec deux copains vers l'arrêt de bus pour rentrer chez lui quand il a annoncé à ses camarades son intention de se suicider", a expliqué Jean-Michel Prêtre, procureur de la République, confirmant une information de France Bleu Azur. "Tout cela était en relation, semble-t-il, avec une peur panique qu'il éprouvait suite à des remontrances de la part d'un professeur pour avoir sorti ou utilisé un téléphone en classe. Des remontrances qui s'étaient traduites par deux heures de colle", a poursuivi le magistrat.

Le drame a eu lieu entre 17h00 et 17h30 à la sortie des cours du collège public Bellevue. Les deux camarades du collégien, montés dans le bus sans lui, ont vu leur copain continuer à marcher et ont prévenu alors leurs parents, qui ont à leur tour prévenu ceux de la victime. Ces derniers sont venus sur place et ont retrouvé le corps sans vie de leur enfant en contrebas d'un pont.

Une cellule psychologique a été mise en place vendredi au sein du collège par le rectorat, indique le maire de Beausoleil Gérard Spinelli, qui a rencontré la famille de la victime dans la journée. Une enquête, confiée à la police, a été ouverte.