Huit Français sur dix attribuent des conséquences "positives" à Mai 68

Près de huit Français sur dix attribuent à Mai 68 des conséquences plutôt "positives" pour la société française et le mouvement reste solidement ancré dans les mémoires 50 ans après, selon un sondage Harris Interactive diffusé jeudi.

Pour 79% des personnes interrogées, Mai 68 a eu d'"une façon générale" des conséquences positives. Seuls 17% sont d'un avis contraire et 4% ne se prononcent pas.

Ceux qui ont vécu les événements expriment toutefois un jugement moins positif, avec 25% d'avis négatifs chez les 65-75 ans et 36% chez les plus de 75 ans, selon cette enquête pour Le Nouveau magazine littéraire.

Le mouvement de contestation est clairement identifié, avec 7% seulement des Français qui n'en ont "jamais entendu parler", forcément parmi les plus jeunes. 17% des 18-34 ans n'en ont ainsi aucune connaissance.

Mai 68 est largement associé à "la remise en cause d'un modèle social dépassé" (87%), à "une manifestation étudiante" (86%) et "un mouvement social pour demander de meilleures conditions de travail et de salaire" (83%). Mais 65% des personnes interrogées l'associent également à "un moment de répression violente par les forces de l'ordre" et 26% à "un mouvement de délinquance".

Parmi les critiques adressées au mouvement, pour 60% des personnes interrogées "Mai 68 a dégradé la confiance des citoyens envers les responsables politiques". Pour 43%, il a "minimisé l'importance de la famille dans la société", "encouragé l'individualisme au détriment du collectif" pour 39% et "détruit l'école républicaine" pour 32%.

Enfin, 50 ans plus tard, "Faites l'amour pas la guerre" (79%) est le slogan de Mai qui plait le plus aux Français, loin devant "CRS... SS !" (18%). "Elections, piège à cons !" garde 57% de partisans.

Enquête réalisée en ligne du 5 au 6 février auprès de 2.007 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1 à 2,2 points.

