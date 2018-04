Il avait fait un doigt d'honneur à un... radar: l'automobiliste a été relaxé par le tribunal

Un automobiliste, poursuivi pour avoir fait un doigt d'honneur à deux radars automatiques en train de le flasher, a été relaxé mardi par le tribunal correctionnel de Roanne (Loire), a-t-on appris auprès de l'avocat du prévenu.



A l'audience, le 20 mars, la représentante du parquet avait requis de 2 à 4 mois de prison ferme à l'encontre du quadragénaire, pour "outrage à une personne chargée d'une mission de service public".



Le parquet estimait en effet que cet habitant de Régny (Loire), flashé en mai 2015 sur la N7 à Saint-Forgeux-Lespinasse (Loire) et à Bessay-sur-Allier (Allier), avait offensé par extension les fonctionnaires du Centre national de traitement des infractions routières (CNT), basé à Rennes. Le prévenu avait nié les faits, affirmant que son geste était adressé à sa passagère.



"L'outrage à une machine n'existe pas en droit donc l'outrage à une personne par extension n'existe pas non plus", a déclaré à l'AFP l'avocat du prévenu, Me Jamel Mallem, qui avait plaidé la relaxe.



Son client a en revanche été condamné à une amende de 800 euros, dont 600 euros avec sursis, pour avoir maquillé sa plaque d'immatriculation le jour des faits.