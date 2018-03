Il découvre un Eurostar à l'abandon en pleine forêt: "Il y a encore les magazines, on a l’impression que tous les voyageurs ont disparu d’un coup" (vidéo)

Des images étonnantes ont été tournées par un amateur d'exploration urbaine dans le nord de la France. Un homme passionné par la visite de lieux abandonnés est tombé en pleine forêt sur un train. Un Eurostar qui doit être démantelé et qu'on a, apparemment, laissé là en attendant.

Un train de 800 mètres à l’abandon au milieu d’une forêt du nord de la France, un décor de guerre, de fin du monde, c’est ce qu’a découvert un amateur d’exploration. L’Eurostar est en attente d’être démantelé et est pour l’instant laissé à l’abandon, victime de vandalisme. Il y a pourtant de vrais risques de pollution, notamment à cause des batteries. "Il y a encore les magazines, on a l’impression que tous les voyageurs ont disparu d’un coup", commente l’homme qui a filmé le train.





Il a roulé entre 1994 et 2016



L’explorateur fait ensuite découvrir l'intérieur du train qui a, semble-t-il, été mis à la retraite alors qu’il était encore tout à fait en état. Il a roulé entre 1994 et 2016 et Eurostar confirme qu’il est bien en fin de vie. "Il s'agit d'un des premiers trains mis en service. Il a sillonné tout le réseau de Londres à Paris, de Bruxelles à Londres ou de Londres à Marseille. Ce train n'est pas abandonné. Il a été mis en stockage et gardiennage depuis 2016. Son démantèlement est en cours", indique la société.





Des sites du même genre en belgique



Le train est sur un site fermé par des grilles, mais il n’est pas vraiment difficile de les franchir pour ces explorateurs de lieux abandonnés. En Belgique aussi, des urbexers, des explorateurs urbains, réalisent des vidéos sur des sites normalement interdits d’accès. Ils ont par exemple découvert un wagon de l’Orient Express à Schaerbeek, en région bruxelloise et des avions entreposés sur un terrain quelque part en Belgique. Plus incroyable encore : des images tournées à l’intérieur d’un refroidisseur sur un site de production d’électricité. Elles sont à donner le vertige.