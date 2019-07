Il détenait des centaines de milliers d'images pédopornographiques et nécrophiles: un homme inculpé et emprisonné à Paris

Un homme de 28 ans a été mis en examen mercredi et écroué à Paris. Il détenait des centaines de milliers d'images pédopornographiques, dont certaines à caractère nécrophile. L'individu est aussi soupçonné d'avoir eu pour projet d'enlever un enfant.

Ce suspect franco-espagnol, sans antécédents judiciaires et sans enfant, a été interpellé lundi dans la capitale, à l'issue de plusieurs mois d'enquête, a appris l'AFP de sources concordantes. C'est une veille opérée sur les réseaux sociaux et des forums sur internet qui a permis de repérer cet homme, "inséré socialement", ont précisé ces sources.



Présenté à un juge d'instruction mercredi, il a été mis en examen pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime", "viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans", "détention, diffusion, enregistrement et fixation, captation d'images pédopornographiques", "consultation habituelle de sites pédopornographiques" et "atteinte à l'intimité de la vie privée par captation d'images", dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le même jour, a précisé une source judiciaire.



Conformément aux réquisitions du parquet, il a ensuite été placé en détention provisoire.



Entamée à l'automne 2018 à Lyon, l'enquête avait été transférée au parquet de Paris en avril, en raison du lieu de résidence du suspect, et les investigations confiées à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne.



Du matériel informatique a été saisi lors de l'interpellation, contenant des centaines de milliers d'images à caractère pédopornographique, dont certaines sur lesquelles cet homme apparaît, et d'autres au caractère à la fois pédopornographique et nécrophile, selon une source proche du dossier.

"La pédopornographie à caractère nécrophile n'est pas inédite mais reste un phénomène rare"



Les investigations "laissent penser que cet homme avait également un projet d'enlèvement d'un enfant, pouvant aboutir à son décès", ont précisé les sources concordantes.



Les lieux où ont été commis les agressions sexuelles et les viols dont il est soupçonné, en France ou à l'étranger, devront également être déterminés par les enquêteurs dans le cadre de l'information judiciaire.



Selon une autre source proche du dossier, "la pédopornographie à caractère nécrophile n'est pas inédite mais reste un phénomène rare".



La veille sur internet est une technique fréquemment employée par les enquêteurs dans ce type de dossiers, à la dimension souvent internationale.



Récemment, un Français de 49 ans, soupçonné d'avoir visionné sur internet des agressions sexuelles de jeunes filles qu'il commandait depuis chez lui, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.



Il avait été identifié à la suite d'une vaste enquête initiée par le FBI américain en 2012, qui faisait apparaître son rôle actif sur des forums pédopornographiques.



Les investigations se concentrent aussi sur le "darkweb", cet ensemble de réseaux cryptés et cachés qui ne sont pas référencés par les moteurs de recherche classiques.



Fin mai, l'Organisation de coopération policière internationale Interpol avait annoncé le démantèlement d'un réseau international de pédophiles connectés sur ce "darkweb", une opération qui avait déjà conduit à l'arrestation de neuf personnes en Thaïlande, Australie et États-Unis.



Lancée en 2017 après la découverte de matériel pédopornographique sur un site réunissant près de 63.000 membres, cette opération à l'initiative d'Interpol avait aussi permis de "sauver 50 enfants", selon l'organisation.



Cette enquête, qui mobilise près de 60 pays membres de l'organisation policière, pourrait se prolonger pendant plusieurs années tant les ramifications de ce réseau sont nombreuses et étendues.