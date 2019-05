Il est surnommé "Monsieur 13 août": pas de nom, pas d'âge... cet homme est une énigme totale pour les médecins en France

Il n'a ni nom, ni âge et on ne connaît rien de son passé. Hospitalisé en psychiatrie à Marseille, cet homme est un mystère total pour tous ceux qui l'entourent. Car depuis qu'il a rejoint l'établissement il y a deux ans, l'homme n'a jamais parlé. Et personne ne l'a jamais réclamé. Son histoire est racontée par plusieurs médias français.

En 2017, il débarque dans une unité d'hébergement de Marseille. Pour une raison inconnue, il est empreint d'une violence crise de nerfs, poussant les autorités à le placer dans un hôpital psychiatrique. Il intègre ainsi une unité psychiatrique à Marseille. Problème: cet homme ne parle pas. Impossible de connaître son nom, son âge ou encore le moindre détail de son passé. L'homme est-il mutique? Nul le sait. "Après un an à l’hôpital, questionné par des médecins ou des policiers… cela ne peut pas être un comédien, sauf à être le plus grand acteur du monde", estime la cheffe de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône, dans une interview donnée au quotidien.





Une analyse médicale pour connaître son âge



Depuis près de deux ans, il réside donc dans cet établissement marseillais. Personne ne lui rend visite, son dossier médical est vide. Ignorant tout de cet homme, le personnel médical l'a surnommé "Monsieur 13 août", date à laquelle il a été "découvert". Comme l'explique le Parisien, la police a mené l'enquête pour tenter d'obtenir quelques informations à son sujet. En vain. Une analyse médicale a seulement permis d'obtenir son âge: environ 37 ans.

Nos confrères de RTL France précisent que la justice va lui attribuer une nouvelle identité. Cela lui permettra de jouir pleinement de ses droits tels qu'accéder à la sécurité sociale, trouver un emploi ou encore toucher des allocations d'adulte handicapé. Il s'appellera Hippolyte Trézout. "Trézout" pour "le 13 août", date à laquelle l'homme a été recueilli et Hippolyte étant le nom du Saint célébré ce jour-là.