Il fait tellement chaud dans les Vosges que la neige fraîche est amenée par CAMION: "On a été confronté à un choix"

Même s'il a fallu gratter votre pare-brise ce matin, il faut le reconnaître: les températures sont douces cet hiver. On a pu le constater un peu partout le mois dernier en Belgique, et en France avec 25 degrés dans le sud du pays ce lundi.

Dans les Vosges, à Gérardmer, on manque tellement de neige qu'on la fait venir par camion entier. Fin janvier, juste avant le début du festival local du film fantastique, des habitants ont vu une quinzaine de camions faire des aller-retour entre les pistes et la route principale. Dans leurs bennes, de la neige fraîche, par centaines de mètres cubes. "A quelques endroits, sur environ 300 mètres, il n'y avait plus de neige. Donc on a été confronté à un choix: soit fermer l'intégralité de la station, soit faire venir quelques camions de neige pour combler ces trous", a déclaré le responsable de la station.

Pour payer les saisonniers

Les camions ont donc parcouru quelque 300 kilomètres "ubuesques" pour l'association française "SOS Massif" et son président: "Dans 5 ans, dans 10 ans, comment on fera pour sauver la station si on n'anticipe pas dès maintenant les problèmes qui vont se poser et dont on sait aujourd'hui qu'ils vont s'aggraver ?"

La station explique que les saisonniers sont engagés avant le 15 janvier, et doivent être payés à la fin du mois. C'est donc "impossible" de fermer le domaine d'un point de vue économique et social.

Certains y voient cependant la simple volonté des têtes d'affiche du festival de faire une ou deux descentes à ski sur les pistes.

Triste coïncidence: ce vendredi, on enregistre un record de températures positives dans l'Antarctique, au sud de l'Argentine: 18 degrés ! Le précédent record datait de 2015.