Il fuit la police et se retrouve sans le savoir aux renseignements extérieurs, un endroit ultra-sécurisé

Un homme qui venait d'avoir un accident sur le périphérique de Paris et tentait d'échapper à la police s'est retrouvé malgré lui au sièges des renseignements extérieurs.

Un homme en fuite après un accident de voiture s'est retrouvé, sans le savoir, au siège des renseignements extérieurs à Paris où il a été arrêté, a-t-on appris samedi de source policière.





Il escalade une grille et se retrouve à la DGSE



Vendredi, l'homme, sans permis de conduire, a pris la fuite à pied à la suite d'un accident sur le périphérique parisien, a détaillé la source policière, confirmant une information du Parisien. Il escalade alors une grille à quelques mètres du périphérique et se retrouve, bien malgré lui, dans l'enceinte de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), les renseignements extérieurs français. Il a immédiatement été interpellé et remis au commissariat du XIXe arrondissement où il a été placé en garde à vue.



Popularisé par la série "Le bureau des légendes", le siège de la DGSE se situe boulevard Mortier (XXe arrondissement), au nord-est de Paris, et dépend du ministère des Armées. Le lieu, surnommé "la piscine" par les médias, est ultra-sécurisé.