Il n'y a pas qu'à Paris que les manifestations des gilets jaunes ont dégénéré

Il n'y a pas qu'à Paris que les gilets jaunes ont manifesté samedi. Selon le dernier bilan samedi soir, 75.000 manifestants avaient été recensés sur tout le territoire français. La première journée nationale, le 17 novembre, avait réuni 282.000 personnes, et la deuxième 106.000.

A Saint-Etienne, des casseurs ont tenté de pénétrer dans un centre commercial et en Haute-Loire, la préfecture a été incendiée après le jet de cocktails molotov.

Sept personnes ont été blessées, l'une d'elles grièvement à la main, dans des heurts qui ont opposé dans l'après-midi à Bordeaux quelques centaines de manifestants aux forces de l'ordre. Les accrochages, sporadiques mais étalés sur près de quatre heures, sont intervenus peu après 16H00 alors qu'une partie des manifestants --qui totalisaient plus de 3.000 personnes, entre "gilets jaunes" et syndicats-- a tenté de s'approcher de l'Hôtel de Ville, dont le périmètre était bouclé par des cordons de CRS, a constaté un journaliste de l'AFP.

Gilets jaunes, motards, manifestants revendiquant "le droit à un logement digne" ou encore sympathisants de la CGT: plusieurs milliers de personnes ont protesté samedi dans les rues de Marseille, avant qu'éclatent des débordements avec des scènes de pillage. Vingt et une personnes ont été interpellées, a indiqué la préfecture de police vers 21H00, notamment pour les pillages d'une boutique de téléphonie et d'une bijouterie ainsi que pour l'incendie d'un véhicule de police sur la Canebière. Des palissades de chantiers et des poubelles ont également été brûlées. A la gare Saint-Charles, la Fnac a été vandalisée et les décorations de Noël arrachées par "des casseurs qui n'avaient pas de gilets jaunes", a indiqué une porte-parole de la SNCF à l'AFP.

La plupart des mobilisations se sont déroulées dans le calme mais des défilés ont également dégénéré à Toulouse, Nantes, Tours et Dijon.