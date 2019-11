Il tue son ancien codétenu à coups de marteau dans une forêt près de Toulouse: "Si j'ai pu l'empêcher de nuire à d'autres filles, c'est déjà cela"

Un repris de justice de 59 ans a été arrêté à Toulouse pour l'assassinat le 30 octobre d'un homme de 56 ans, avec lequel il avait partagé des séjours dans deux établissements pénitentiaires, a annoncé lundi le parquet.

"Est-ce un règlement de compte? Un rendez-vous sexuel qui a mal tourné?", s'interroge le Parisien dans ses colonnes. Le 30 octobre dernier, un promeneur découvre le cadavre d'un homme dans la forêt de Bouconne (Haute-Garonne). Son visage a été massacré, il souffre de multiples contusions aux genoux. Son corps a été partiellement dévêtu: il ne porte ni pantalon, ni sous-vêtements.

La victime, Bruno V, est âgée de 56 ans. Il tué était en semi-liberté, employé dans une association de réinsertion, après une condamnation en 1993 par la cour d'assises de l'Oise à la réclusion criminelle à perpétuité pour "viol sous la menace d'une arme". Tous les matin, il quittait l'établissement pénitentiaire pour suivre une formation de soudeur dans une association à Toulouse, rapportent nos confrères. Le soir, il regagnait sa cellule. Selon le procureur, la scène du crime témoignait d'une "tentative maladroite" pour faire croire à une relation sexuelle qui aurait mal tourné.

Très vite, l'enquête mène les gendarmes ) Thierry C, son ancien co-détenu. Les deux hommes s'étaient croisés à deux reprises en prison, ainsi qu'à l'association de réinsertion. Une image de vidéosurveillance montre qu'il se trouvait avec la victime, le matin où elle a perdu la vie. Lors d'une perquisition menée à son domicile, les enquêteurs découvrent des effets personnels appartenant à Bruno V.

L'homme reconnaît les faits et mène les gendarmes aux vêtements de la victime jetés dans les poubelles à distance du lieu du crime. Pourquoi avoir commis un tel crime? "En parlant avec la victime de son rapport aux femmes, le suspect s'est imaginé qu'il cachait des choses et qu'il allait recommencer à violer en sortant de prison. Il lui a reproché de consulter des sites pornographiques et des sites de rencontres", indique une source proche de l'enquête au Parisien.

C'est pour ces raisons que le suspect aurait choisi d'ôter la vie à son ancien co-détenu. "Si j'ai pu empêcher Bruno de nuire à d'autres filles, c'est déjà cela", a-t-il indiqué aux enquêteurs. Selon Le Parisien, la compagne du suspect, Thierry C, a été victime de viols dans le passé. Il s'agit peut-être là d'un acte de pure vengeance.