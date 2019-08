Il vole un véhicule du SAMU, prend la route... et termine sa course dans un platane à Créteil

Un homme a volé un véhicule du SAMU dans l'enceinte d'un hôpital à Créteil (Val-de-Marne), avant de finir sa course dans un platane quelques kilomètres plus loin, a-t-on appris dimanche de source policière.

Les faits se sont déroulés vers 6H00 du matin. L'homme, âgé de 32 ans et qui serait originaire de Mâcon (Saône-et-Loire), "aurait réussi à rentrer dans les locaux du SAMU" à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Il est alors parvenu à dérober les clefs d'un véhicule, une sorte de Range Rover sérigraphié.

L'homme, qui avait consommé des stupéfiants, a ensuite pris la route avant de perdre le contrôle du véhicule et de terminer sa course dans un platane, quelques kilomètres plus loin. Il a continué à pied, avant d'être repéré par la police, interpellé et placé en garde à vue.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des pompiers s'étaient fait volé leur ambulance dans un quartier sensible d'Aix-en-Provence pendant une intervention. Le véhicule avait été rapidement retrouvé un peu plus loin, dégradé. Ils ont annoncé porter plainte.