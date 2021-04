Ile de la Réunion: première éruption de l'année au Piton de la Fournaise

(Belga) Le Piton de la Fournaise, le volcan de l'île française de l'océan Indien La Réunion, est entré en éruption pour la première fois de l'année vendredi à 19H00 locales (15H00 GMT), ont indiqué les autorités.

La bouche éruptive est localisée sur "le flanc sud du massif volcanique, à l'intérieur de l'enclos", la caldeira centrale du volcan, selon l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). La zone est totalement inhabitée. Le phénomène ne présente donc pas de danger pour les personnes et les biens. Le volcan a donné ses premiers signes de réveil tôt vendredi matin. Vers 15H00 la crise sismique s'est très nettement accentuée. De nombreux tremblements ont été enregistrés par les appareils de l'OVPF. "Cette crise est accompagnée de déformation rapide indiquant que le magma quitte le réservoir magmatique et se propage vers la surface", ont alors indiqué les volcanologues en précisant qu'"une éruption est probable à brève échéance dans les prochaines minutes ou heures". Situé dans le sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années. En 2020 il s'est réveillé à trois reprises. Ses éruptions sont qualifiées d'effusives ou de type hawaïen: la lave s'écoule en majeure partie sur la surface du volcan, à la différence des éruptions explosives qui crachent des nuages de cendres haut dans le ciel. Chaque éruption déplace des milliers de spectateurs. Ce qui ne sera pas immédiatement le cas cette fois-ci. En raison de la crise sanitaire, La Réunion est placée en couvre-feu de 18H00 à 05H00. (Belga)