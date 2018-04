Bacham Ayachi, le plus vieux djihadiste de Belgique, arrêté à Paris

L'ancien imam du CIB (Centre Islamique Belge), Bacham Ayachi (72 ans), considéré comme le plus vieux djihadiste de Belgique, a été arrêté à Paris, où il a été placé en détention provisoire dans le cadre d'un dossier de terrorisme, annoncent mercredi les quotidiens La Libre Belgique, La Capitale et La Dernière Heure.

Le parquet fédéral n'était pas en mesure de confirmer l'information. Originaire de Syrie, Ayachi a vécu durant de nombreuses années à Molenbeek et a quitté la Belgique en 2013 pour combattre dans son pays d'origine. Selon les journaux, Bassam Ayachi a été arrêté en mars dernier par les services antiterroristes français.

Contacté par téléphone par notre journaliste Benjamin Samyn, Sébastien Courtoy, avocat du Cheick Bassam Ayachi, a déclaré: "D'après les renseignements que l'on a, ce serait un Français marié à une Japonaise qui aurait été expulsé vers le Japon; et de là, qui aurait été réexpulsé vers la France et qui serait mis en examen. L'implication du Cheick Bassam est complètement grotesque. Si je dois dévoiler le dessous des cartes sur l'implication des autorités belges et françaises dans ce type de dossier, ça va faire mal pour tout le monde. Donc maintenant, qu'on arrête avec les farces et les blagues, qu'on laisse cet homme tranquille".





L'un des islamistes les plus extrémistes



Dès la fin des années '90, Ayachi était considéré comme un des islamistes les plus extrémistes et influents de Bruxelles. En 2008, l'homme a été arrêté en Italie et inculpé pour préparation d'attentat. Après plusieurs années de détention, il a toutefois été blanchi. Bassam Ayachi est soupçonné par la justice bruxelloise d'avoir participé à la mise en place de filières pour l'envoi de dizaines de jeunes Bruxellois appelés à combattre en Irak, Afghanistan et Syrie. Il a toujours nié ces accusations et n'a jamais été condamné dans un dossier de terrorisme.