Immigration: la Marine britannique désormais chargée du contrôle de la Manche

(Belga) Le gouvernement britannique a confié dès jeudi le contrôle des traversées illégales de la Manche à la Marine, la Royal Navy, à la place des gardes-côtes, et va construire de nouveaux centres d'accueil dédiés aux clandestins qui arrivent sur les côtes anglaises.

"Dès aujourd'hui, la Royal Navy va prendre le commandement opérationnel dans la Manche à la place de la Border Force, (...) avec l'objectif qu'aucun bateau n'arrive au Royaume-Uni sans avoir été détecté", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson lors d'un discours prononcé dans le sud de l'Angleterre, près des côtes anglaises. Pour cela, 50 millions de livres (60 millions d'euros) vont être débloqués en nouveau matériel et moyens humains, avec des hélicoptères, avions et drones. "Cela va envoyer un message clair à ceux qui conduisent les bateaux: si vous risquez la vie des autres dans la Manche, vous risquez de passer votre propre vie en prison", a-t-il déclaré. Des centres dédiés aux clandestins, du type de ceux ouverts en Grèce, seront ouverts et remplaceront les hébergements à l'hôtel actuel. Il a estimé que l'accord annoncé avec le Rwanda pour y envoyer des migrants arrivés illégalement sur le territoire britannique pourrait concerner "des dizaines de milliers" de personnes. Il a par ailleurs indiqué renoncer à son projet de repousser les embarcations entrant dans les eaux britanniques, mesure controversée visant à réduire le nombre de traversées illégales qui ont triplé l'an dernier. (Belga)