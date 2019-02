Incendie à la sous-station Eddy Merckx à Anderlecht, le système électrique est affecté

(Belga) Un incendie s'est déclaré lundi soir vers 21h à la sous-station de métro Eddy Merckx à Anderlecht, où sont localisés les sources électriques pour quelques stations de métro, a indiqué vers 23h30 An Van hamme, porte-parole de la Stib. Le feu est éteint, mais le réseau électrique est affecté.

Les pompiers ont terminé d'éteindre l'incendie. Les équipes techniques de la Stib travaillent maintenant à réparer et à faire redémarrer le système. Une interruption de la circulation du métro perdure entre les stations Eddy Merckx et Saint-Guidon. Elle ne sera pas levée d'ici la fin du service. An Van hamme précise que les équipes de la Stib essaient de tout remettre en ordre pour mardi matin. Les voyageurs n'ont à aucun moment été en danger.