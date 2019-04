Incendie à Notre-Dame de Paris - "Cette Cathédrale, nous la rebâtirons", promet le président français

(Belga) "Cette Cathédrale, nous la rebâtirons", a annoncé le président français Emmanuel Macron alors qu'un violent incendie ravage l'édifice religieux emblématique de Paris. Il a affirmé que "le pire a été évité", alors que la façade et les deux tours de la Cathédrale Notre-Dame ont été préservées, et fait part de ses "pensées" à tous les catholiques et aux Parisiens.

C'est "une part de notre destin français" de rebâtir "tous ensemble" la cathédrale Notre-Dame de Paris, a affirmé lundi soir le président français présent sur le parvis de la cathédrale en feu. Il a annoncé qu'une souscription nationale et internationale serait ouverte dès le lendemain pour financer les travaux de reconstruction et que "les plus grands talents" seraient mis à contribution. "Parce que c'est que les Français attendent, parce que c'est ce que notre Histoire mérite", a-t-il martelé. Le président français a voulu adresser un "mot d'espérance" à tous les Français "même ceux qui ne sont jamais venus" dans la cathédrale. "Cette espérance, c'est la fierté que nous devons avoir. Fierté de tous ceux qui se sont battus pour que le pire n'advienne pas. Fierté parce que cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier et à travers les siècles la faire grandir et l'améliorer", a-t-il lancé. "Le pire a été évité même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée", a assuré le président, exprimant sa reconnaissance aux 500 sapeurs-pompiers à pied d'oeuvre depuis le départ de l'incendie dans le joyau du patrimoine français lundi vers 18h50. L'un d'entre eux est blessé et a été transporté à l'hôpital. Le drame n'a pas fait d'autre victime. A cause de l'incendie, Emmanuel Macron a annulé son allocution prévue à 20H00 ce lundi soir, où il devait annoncer ses décisions au terme du grand débat et de la crise des "gilets jaunes". La date de sa nouvelle intervention n'est pas encore fixée, a fait savoir son entourage. (Belga)