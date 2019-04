Incendie à Notre-Dame de Paris - Le Premier ministre belge exprime son "immense émotion" et son "soutien aux amis français"

(Belga) Le Premier ministre belge, Charles Michel, a fait part de ses pensées et de son soutien à la France lundi soir alors qu'un violent incendie ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Face au drame dans la capitale française, le Premier ministre belge a exprimé son "immense émotion". "Victor Hugo, une part de l'Histoire de France, de l'Europe. Mes pensées et mon soutien pour nos Amis français", a communiqué le Premier ministre dans la soirée lundi sur le réseau social Twitter. Le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders, a aussi exprimé la solidarité des Belges avec leurs voisins français. "Triste de voir un tel élément du patrimoine mondial en feu. Nous sommes solidaires avec nos amis français et les services d'incendie", est le message qu'il a posté sur la plateforme, adressé à la diplomatie française. Le feu, dont la gravité restait encore à déterminer, a pris aux alentours de 18H50 dans les combles de la cathédrale, monument historique le plus visité d'Europe. La flèche de l'édifice s'est effondrée sur elle-même mais la structure semble préservée. Autre témoignage de soutien de la part du pays voisin, la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles a sonné le glas à 22h30 en signe de communion avec Notre-Dame de Paris. (Belga)