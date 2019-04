Incendie à Notre-Dame de Paris: LVMH et la famille Arnault annoncent un "don de 200 millions d'euros"

(Belga) Le groupe LVMH, leader dans l'industrie du luxe, et la famille Arnault ont annoncé mardi un "don" de 200 millions d'euros au fonds dédié à la reconstruction de Notre-Dame, après le gigantesque incendie qui a ravagé la cathédrale lundi.

"La famille Arnault et le groupe LVMH, solidaires de cette tragédie nationale, s'associent à la reconstruction de cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son unité", écrivent-ils dans un communiqué transmis à l'AFP. Bernard Arnault est actuellement le PDG du groupe. Selon le classement Forbes 2018 des plus grosses fortunes françaises, le septuagénaire est la plus importante fortune personnelle du pays, avec quelques dizaines de millions d'euros d'avance sur François Pinault, dont la famille avait annoncé quelques heures plus tôt un "don" de 100 millions. (Belga)