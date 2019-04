Incendie à Notre-Dame de Paris: Stéphane Bern réagit

Stéphane Bern, chargé d'une mission sur la patrimoine, a déclaré lundi à l'AFP ressentir "de l'émotion, de la peine et un peu de colère" face à l'incendie qui ravage Notre-Dame de Paris, "une amie proche qui est en train de nous quitter". "Je ressens de l'émotion, de la peine et un peu de colère. Notre-Dame est constitutif de notre histoire et de la Nation française. Pour moi c'est une amie proche qui est en train de nous quitter", a lancé l'animateur. "L'image de la flèche qui tombe m'est insupportable. C'est symptomatique de ce qu'on est en train de vivre: dans la société tout part en fumée", a-t-il encore affirmé.



Stéphane Bern a été chargé par Emmanuel Macron d'une mission sur le patrimoine. C'est sous sa houlette qu'a été lancé le Loto du patrimoine, visant à restaurer des monuments français.