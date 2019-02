Incendie à Paris: la femme interpellée présentait des "antécédents psychiatriques"

La femme interpellée dans le cadre de l'enquête sur l'incendie probablement criminel qui a fait au moins huit morts dans la nuit de lundi à mardi dans l'ouest de Paris, présentait des "antécédents psychiatriques", a annoncé le procureur de Paris.



"Une personne qui habite l'immeuble a été interpellée. Il s'agit d'une femme de 40 ans qui présentait des antécédents psychiatriques", a indiqué Rémy Heitz, le procureur de la République de Paris lors d'un point presse près de l'endroit où l'incendie a eu lieu. "Cette femme a été interpellée dans la rue immédiatement après l'incendie. Elle se trouve en garde à vue", a-t-il précisé, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte pour "incendie volontaire ayant entraîné la mort et des blessures" et confiée au premier district de police judiciaire de Paris.



"L'enquête se poursuit pour connaître les conditions dans lesquelles le feu se serait propagé", a-t-il encore déclaré. Au moins huit personnes sont mortes et une autre a été grièvement blessée dans cet incendie d'une "incroyable violence" selon les pompiers qui ont mis six heures à maîtriser le feu.