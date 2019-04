Incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris: pourquoi n'utilise-t-on pas un Canadair pour larguer de l'eau?

Alors que le monde assiste impuissant au brasier qui consume la plus célèbre cathédrale de France, symbole de Paris tout autant que la tour Eiffel, nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour se demander pourquoi on n'a pas recours aux Canadair pour larguer de grande quantité d'eau et augmenter ainsi les chances de neutraliser l'incendie.

La sécurité civile a expliqué sur Twitter que ces avions sont techniquement "inadaptés pour éteindre ce type d'incendie". "Le largage d'eau par avion sur ce type d'édifice pourrait en effet entraîner l'effondrement de l'intégralité de la structure". "Cette énorme quantité détruirait ce qu'il reste de la toiture et les nombreuses œuvres restantes qui pourraient potentiellement être encore sauvées", répétaient les pompiers relayés par France info.

"On a peu de moyens réels d'action, même si en 2018, ça semble décevant", a admis l'ancien porte-parole des pompiers sur France info.

Les pompiers informent par ailleurs que "les Canadair ont besoin de 2 km de longueur, 100 mètres de largeur et 2 mètres de profondeur. Deux lignes droites de ce type sont praticables en Ile-de-France : entre Fontaine-le-Port et Chartrettes et entre La Rochette et Melun." Un Canadair ne pourrait donc pas prendre l'eau dans la Seine juste à côté de la cathédrale.