Incidents à Mantes-la-Jolie: fin des gardes à vue, certains jeunes présentés à la justice

(Belga) La garde à vue des 151 jeunes interpellés jeudi près d'un lycée de Mantes-la-Jolie a été levée vendredi et certains d'entre eux devaient être présentés à la justice, a indiqué le parquet de Versailles.

"Toutes les gardes à vue initiées hier ont été levées", a indiqué le parquet. A leur issue, il y a eu un grand nombre de rappels à loi, a précisé à l'AFP une source judiciaire. Cette interpellation de masse dans cette commune des Yvelines a provoqué une vive polémique, la gauche dénonçant une "humiliation" après la diffusion d'une vidéo montrant des dizaines de jeunes, à genoux et les mains sur la tête, au moment de leur arrestation. Le ministre de l'Intérieur a concédé que ces images étaient "dures" mais a justifié la procédure au vu des "violences urbaines" dans la commune où des jeunes ont, selon lui, jeté des bouteilles de gaz, "robinet ouvert", dans des "barricades enflammées". Dans son communiqué, le parquet indique que 17 personnes ont été déférées vendredi au parquet à la suite des "évènements" à Mantes-la-Jolie mais aussi après des "incidents distincts" ailleurs dans le département. Au total, 16 mineurs "ont" été ou "seront" présentés à un juge des enfants, poursuit le parquet, sans préciser s'ils ont un lien avec les incidents de Mantes. Le parquet indique au total avoir géré 189 gardes à vue entamées jeudi et affirme en avoir prolongé 91. Plus tôt dans la journée, M. Castaner avait affirmé que 145 des gardes à vue liées aux seuls incidents de Mantes-la-Jolie avaient été prolongées, illustrant la "gravité de ce qu'il s'est passé". "Aucun gardé à vue n'a été blessé lors des interpellations", note également le parquet. (Belga)