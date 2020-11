Incidents à Paris à la fin de la manifestation contre "la sécurité globale"

(Belga) Des incidents ont éclaté samedi après-midi entre manifestants et forces de l'ordre à la fin du rassemblement organisé à Paris contre la proposition de loi "sécurité globale", a constaté un journaliste de l'AFP.

Aux alentours de 17h, après l'ordre de dispersion diffusé par les forces de l'ordre, la tension est peu à peu montée sur la place du Trocadéro où plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées depuis 14h30 dans le calme pour défendre notamment la liberté de la presse. Des poubelles ont été incendiées et une petite dizaine de manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué en faisant usage à plusieurs reprises de canons à eau, a constaté le journaliste de l'AFP. Alors que résonnaient des chants "Tout le monde déteste la police", certains manifestants imploraient, en vain, d'"arrêter" le caillassage pour ne pas ternir ce rassemblement. Pendant ces incidents, la majorité des participants se tenaient par ailleurs en retrait et continuaient d'être rassemblés pacifiquement sur la place. Une première mobilisation mardi soir à Paris contre ce texte de loi qui veut notamment encadrer la diffusion des visages des policiers avait donné lieu à des heurts et conduit à l'interpellation de 33 personnes, dont un journaliste de France 3.