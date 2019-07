Incidents après la victoire de l'Algérie: 282 interpellations en France

(Belga) Un total de 282 personnes ont été interpellées dimanche soir et durant la nuit lors des heurts intervenus dans plusieurs villes de France en marge des célébrations de la qualification de l'Algérie pour la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique de football, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur.

Sur ces 282 personnes, 249 ont été placées en garde à vue, selon un bilan du ministère réalisé à 06H00. A Paris notamment, la situation s'était tendue durant la nuit de dimanche à lundi sur et aux abords des Champs-Elysées, avec des interventions des forces de l'ordre pour disperser la bruyante foule de supporters de l'Algérie venus manifester leur joie après la victoire in extremis, sur le score de 2-1, des Fennecs face au Nigeria dimanche soir au stade international du Caire. Après des scènes de liesse et des concerts de klaxons, la situation s'est un peu dégradée, avec des jets de pétards et de projectiles sur les policiers, mobilisés en nombre face à l'éventualité d'incidents. La police a de son côté fait usage de gaz lacrymogène. Des jeunes ont aussi renversé des scooters et des barrières dans la capitale, près des Champs-Elysées. Jeudi dernier, les rassemblements de supporters célébrant la victoire de l'Algérie en quart de finale avaient déjà été ternis par des incidents. (Belga)