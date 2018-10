Incroyable arrestation de Redouane Faïd: le fugitif utilisait une burqa pour se cacher

Le braqueur Redoine Faïd, interpellé tôt mercredi à Créil (Oise) après trois mois de cavale, utilisait une burqa pour se déplacer, un détail vestimentaire qui a précipité son arrestation, a-t-on appris de source judiciaire et auprès du procureur François Molins.

Quelques jours avant son arrestation, les enquêteurs avaient identifié une jeune femme qui "prenait à bord de son véhicule une personne vêtue d'une burqa dont l'allure laissait supposer qu'il pouvait s'agir d'un homme", a indiqué le procureur de Paris François Molins, lors d'un point presse.



"Le 2 octobre vers 22H30 (...), les enquêteurs ont vu l'individu vêtu d'une burqa sortir du véhicule (...) et entrer au domicile de la jeune femme" à Creil, a raconté le magistrat, ajoutant que peu après un second individu lui aussi vêtu d'une burqa les avait rejoint.



"C'est dans ce contexte que les opérations ont été accélérées et que les enquêteurs ont interpellé cette nuit, donc à 4H20, Redoine Faïd", a-t-il poursuivi.



Le frère du braqueur, Rachid, et un de ses neveux ont été interpellés avec lui, ainsi que la femme, selon M. Molins. Un deuxième neveu a lui aussi été arrêté à Villers-Saint-Paul (Oise) et deux autres personnes ont été interpellées à leurs domiciles respectifs, a détaillé M. Molins.



Redoine Faïd, son frère et ses deux neveux, placés en rétention, doivent être présentés "cet après-midi au juge d'instruction en vue de leur mise en examen", a précisé le procureur, indiquant que le parquet avait requis leur placement en détention provisoire.