Incroyable braquage à Paris: il dérobe près de 3 millions d'euros et s'enfuit à trottinette

Un homme a braqué mardi après-midi la boutique du joailler Chaumet, près des Champs-Elysées à Paris, faisant main basse sur un butin évalué entre 2 et 3 millions d'euros, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.



Le braqueur, venu à trottinette, a fait irruption vers 17H00 dans la célèbre joaillerie avec une arme de poing et s'est fait remettre bijoux et pierres précieuses, sans violences, avant de repartir en trottinette, a-t-on ajouté de même source.