Infirmière disparue dans le Tarn: la maison familiale va de nouveau être fouillée

Cela fait près de trois semaines que Delphine Jubillar, infirmière de 33 ans, est introuvable. La mère de famille aurait quitté le domicile familial à Cagnac-les-Mines (Tarn) dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Depuis, elle n'est pas réapparue. D'importantes recherches sont menées par la gendarmerie. Selon des informations de la Dépêche, de nouvelles fouilles vont être opérées prochainement au sein du domicile familial.

Des perquisitions avaient déjà eu lieu le 24 décembre dernier. "Aucune découverte intéressante" n'a été faite, avait indiqué la procureure adjointe de Toulouse. Cette jeune mère de deux enfants "serait partie seule à pied dans la nuit" et "c'est au petit matin que le mari se serait aperçu que sa femme n'était plus au domicile et a signalé la disparition", avait indiqué le procureur d'Albi.

J'ai du mal à réaliser que ce soit elle qui soit partie volontairement

L'hypothèse criminelle est de plus en plus privilégiée par les enquêteurs. La disparition volontaire de cette mère de deux enfants qui travaillait dans une clinique d'Albi semblait peu vraisemblable car la jeune femme serait partie sans ses papiers et sans moyen de paiement. "C'est une collègue de travail, j'ai pas mal travaillé avec elle comme je suis aide-soignante. Et j'ai du mal à réaliser que ce soit elle qui soit partie volontairement comme ça, ce n'est pas son genre", avait assuré une volontaire lors de la battue citoyenne.

L'accident était également de moins en moins probable au vu de l'importance des recherches menées par des dizaines de gendarmes jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres de son domicile, notamment avec des drones et des plongeurs.