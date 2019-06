Intempéries en France: "20 ou 25 communes" reconnues en état de catastrophe naturelle

(Belga) Entre 20 et 25 communes vont être reconnues en état de "catastrophe naturelle" après la grêle et les intempéries du week-end dernier en Ardèche, dans la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, a indiqué le ministre français de l'Agriculture jeudi devant le Sénat.

"Demain, le ministre de l'Intérieur évoquera les communes qui vont être classées en catastrophe naturelles, la commission s'est réunie, il y en a 20 ou 25" a déclaré le ministre, Didier Guillaume, lors de la séance des questions orales au Sénat, en réponse à une question du sénateur RDSE Yvon Collin. Cette reconnaissance permettra de déclencher des indemnisations exceptionnelles pour des victimes de ces intempéries. Pour les agriculteurs, "évidemment, nous répondrons par les moyens habituels de calamités et de dégrèvement de (taxes) sur le foncier, et avec des reports de cotisations pour faire face", a assuré le ministre. Neuf départements avaient été placés en vigilance orange par Météo-France, l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. En Haute-Savoie, une touriste allemande de 51 ans est décédée dans un camping, écrasée par un arbre tombé sur son camping-car. Dans la Drôme, les pompiers sont intervenus à près de 380 reprises dans le département, dont plus de 200 rien qu'à Romans-sur-Isère, où la grêle n'est tombée qu'un quart d'heure mais l'épisode a été "d'une violence inouïe, accompagné de vents très forts tourbillonnants", a souligné la mairie dans un communiqué.