Intempéries en France: emporté par les flots, un couple se noie dans sa voiture

Un couple de septuagénaires est mort noyé dimanche soir dans sa voiture qui a été emportée par les flots sur une route submersible à marée haute, en Normandie, dans le nord-ouest de la France, ont annoncé les pompiers lundi.

Un peu avant 22H00 dimanche, l'homme de 74 ans et la femme de 70 ans ont appelé les pompiers, alors que leur véhicule venait d'être emporté sur une route submersible de la commune de Bricqueville-sur-mer "au moment de la pleine mer", selon la même source. Trente-deux pompiers ont alors été dépêchés sur place pour les secourir, dont des sauveteurs aquatiques et des plongeurs. Une ambulance, des véhicules tout-terrain et l'hélicoptère de la sécurité civile ont aussi participé aux secours. La nuit et la marée haute ont rendu difficile la localisation du véhicule immergé, qui n'a finalement été localisé que vers 23H15 par l'hélicoptère.

Les deux occupants ont été extraits de leur voiture par les plongeurs puis ramenés à terre par le canot de sauvetage. Ils ont été déclarés décédés par le médecin dépêché sur place. Le nord de la France affrontait dimanche soir la tempête Franklin, deux jours après le passage d'Eunice, qui a causé d'importants dégâts. Un autre couple de septuagénaires a également perdu la vie dimanche après-midi en Nouvelle-Calédonie, archipel français du Pacifique, après que leur voiture a été emportée par les crues.

La Nouvelle-Calédonie est touchée par une pluviométrie exceptionnelle, due au phénomène climatique La Niña, une température anormalement basse des eaux équatoriale qui provoque notamment des précipitations plus importantes que d'habitude dans certaines régions de la planète.